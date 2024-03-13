Об этом сообщил губернатор во время своего отчёта перед депутатами Законодательного собрания.
Объем производства молока в 2023 году превысил 500 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор во время своего отчёта перед депутатами Законодательного собрания.
Такие результаты регион показывает впервые. По словам Александра Авдеева, на поддержку сельского хозяйства в год уходит около двух миллиардов рублей. Сейчас идёт работа по расширению источников финансирования аграрных проектов.
В сравнении с 2022 годом, агропромышленный сектор региона возрос до 5,4%. Ранее он составлял 1%.
Нужно и дальше поднимать планку. Задел к дальнейшему росту – есть», – пишет в заключение губернатор.