Об этом сообщил губернатор во время своего отчёта перед депутатами Законодательного собрания.

Объем производства молока в 2023 году превысил 500 тысяч тонн. Об этом сообщил губернатор во время своего отчёта перед депутатами Законодательного собрания.Такие результаты регион показывает впервые. По словам Александра Авдеева, на поддержку сельского хозяйства в год уходит около двух миллиардов рублей. Сейчас идёт работа по расширению источников финансирования аграрных проектов.В сравнении с 2022 годом, агропромышленный сектор региона возрос до 5,4%. Ранее он составлял 1%.Нужно и дальше поднимать планку. Задел к дальнейшему росту – есть», – пишет в заключение губернатор.