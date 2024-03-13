По родовым сертификатам женщинам предоставляли бесплатную помощь

Во владимирской области в 2023 году 16 649 женщин получили родовые сертификаты, как сообщает пресс-служба регионального соцфонда 13 марта. Эти сертификаты давали возможность роженицам получить бесплатную медицинскую помощь во время беременности и в процессе родов, а также обеспечивали наблюдение за малышом в течение его первого года жизни.Родовой сертификат представляет собой документ, который дает беременным женщинам право выбора медицинской организации для проведения родов и наблюдения во время и после беременности. Эти сертификаты выдавались при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме.