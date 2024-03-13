Смотрите в дайджесте:– В праздничные дни владимирские медики экстренно увезли ребенка с онкологией в Москву– Во Владимирской области зафиксировали первый случай гриппа В– Во время
<a href="https://33live.ru/novosti/13-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-13032024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 13.03.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В праздничные дни владимирские медики экстренно увезли ребенка с онкологией в Москву– Во Владимирской области зафиксировали первый случай гриппа В– Во время
[url=https://33live.ru/novosti/13-03-2024-dajdzhest-obshhestvo-13032024.html]Дайджест (общество) 13.03.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В праздничные дни владимирские медики экстренно увезли ребенка с онкологией в Москву– Во Владимирской области зафиксировали первый случай гриппа В– Во время