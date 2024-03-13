Смотрите в дайджесте:– В праздничные дни владимирские медики экстренно увезли ребенка с онкологией в Москву– Во Владимирской области зафиксировали первый случай гриппа В– Во время

Смотрите в дайджесте:– В праздничные дни владимирские медики экстренно увезли ребенка с онкологией в Москву– Во Владимирской области зафиксировали первый случай гриппа В– Во время выборов у владимирских школьников будет “День здоровья”