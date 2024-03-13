Среди основных тем было и повышение рождаемости, и качество жизни людей, и укрепление института семьи.

Сегодня губернатор Владимирской области Александр Авдеев отчитался о работе правительства региона в 2023 году. Своим мнением о губернаторском докладе поделился депутат Госдумы от Владимирской области .- Конкретно, чётко, информативно, с охватом всех сфер жизни владимирцев губернатор рассказал о работе правительства области в 2023 году. Авдеев обозначил пути решения проблем и планы развития региона. Это не было сухим перечислением показателей, а ответом на наказы жителей, – подчеркнул Алексей Говырин.Парламентарий также отметил, что в своём отчёте Александр Авдеев отталкивался от задач, которые обозначил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.- Это наши общие задачи, и я как депутат Госдумы буду активно продвигать Владимирскую область для участия в госпрограммах, привлекать дополнительные федеральные средства в регион на крупные социальные и инфраструктурные проекты, – заявил Говырин.