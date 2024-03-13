Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выступил перед депутатами ЗС с ежегодным докладом...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выступил перед депутатами ЗС с ежегодным докладом о работе областного ПравительстваО социально-экономических итогах развития Владимирской области - в материале Александра Сыпченко.В большом зале дома правительства области - депутаты всех уровней, федеральные чиновники, бойцы СВО, представители общественных организаций, культуры и спорта. Особое внимание главы региона Александра Авдеева - Программе развития области. В ее основе - национальные приоритеты. Главные - демография и здравоохранение.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы в области приняли и реализуем у себя без преувеличения масштабнейшую программу модернизации системы здравоохранения. В 2023 году одновременно строилось и реконструировалось, ремонтировалось более 10 крупных объектов.В реализации стратегии развития правительство региона опирается на мнение всех жителей, а взаимодействие власти и общества будет только крепнуть, подчеркнул Губернатор. Команда Авдеева заручилась и федеральной поддержкой.Игорь Игошин, депутат Государственной думы:- Существенно больше денег сейчас тратиться на инфраструктурные проекты, все ключевые программы, которые людей поддерживали, как например "благоприятная городская среда" они сохранены.В регионе эффективно работает система поддержки бойцов СВО и их семей. Только в прошлом году на передовую от владимирцев передано более 150 тонн гуманитарной помощи.Сергей Левченко, боец СВО:- Александр Александрович Авдеев к нам приезжал. Я к нему лично обращался, он никогда не отказывал в помощи. Автомобили, квадроциклы и спецтехника.Разработка системы самообеспечения квалифицированными кадрами и кластерная модель экономики - главные векторы развития.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Сегодня наша задача депутатов, вместе с исполнительной властью разработать такие программы, создать такие условия для молодых кадров, чтобы приток этих кадров был и в образовательные организации и учреждения и в здравоохранение.Владимир Пименов, генеральный директор АО "ВНИИ «Сигнал":- Доклад был очень емкий, видно, что правительство Владимирской области глубоко погружено в те вопросы и проблемы, которые имеют место быть. Отрадно, что они видят проблематику - обеспечение кадрами, как научными, так и рабочих специальностей.Сенатор Совета Федерации Владимир Киселёв уверен: команда губернатора способна решить любые задачи, стоящие перед регионом. Все цели обозначены в Послании Президента Федеральному Собранию. Россия сильна регионами.Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:- Сегодня мы с вами понимаем, что если развивается промышленность и сельское хозяйство соответственно у людей есть рабочие места, у людей есть заработанная плата, выпускается наша отечественная продукция, платятся налоги в бюджеты всех уровней и соответственно живет и развивается социальная сфера за счет этих налогов.По итогам выступления все 38 депутатов ЗС разных фракций одобрили отчет главы региона Александра Авдеева. Совместная работа исполнительной и законодательной власти признана эффективной и обязательно будет продолжена.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"