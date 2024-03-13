Как будет организован учебный процесс в школах города Владимира в дни выборов? В 2024 году выборы...

Как будет организован учебный процесс в школах города Владимира в дни выборов?В 2024 году выборы Президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.В связи с этим 15 и 16 марта в городских образовательных учреждениях занятия проводиться не будут.Как сообщают в администрации города, для школьников организуют проведение «Дня здоровья», внеурочные занятия вне стен образовательных организаций, посещение учреждений культуры, экскурсии. Администрация каждого учреждения самостоятельно определяет, что в этот день пройдет в школе, и информирует об этом учеников и их родителей.Как подчеркнули в управлении образования и молодежной политики администрации города Владимира, на учебный процесс, выполнение школьной программы отмена занятий 15 и 16 марта не повлияет: все учебные планы скорректированы с учетом изменения режима работы школ в эти дни.Фото: Fusion Brain-платформа для генерации изображений