«Как сельди в бочке» - это норма? Жители Владимира жалуются на отсутствие автобусного маршрута...

«Как сельди в бочке» - это норма? Жители Владимира жалуются на отсутствие автобусного маршрута №17.Утро 13 марта снова началось у владимирцев, уезжающих на работу от ДК Молодежи (а также от улицы Северной) в центр города и к проспекту Ленина, с долгого ожидания хоть какого-то общественного транспорта.Увы, на маршруте остался лишь троллейбус №7. Ездит он с примерным интервалом, по словам "бывалых", в 20 (25) минут.А вот автобусы №17 пропали. Как сообщил начальник управления транспорта и связи администрации города Владимира Юрий Иванов, с 8 марта 2024 года транспортный перевозчик ИП Михайлов не исполняет обязательства в рамках муниципального контракта, и он перестал обслуживать городские маршруты №1С и №17.Уточняется, что в настоящее время проводится процедура расторжения контракта.При этом официально сообщается, что в связи с этим приняты дополнительные временные меры. Количество подвижного состава на троллейбусном маршруте №7, который следует от улицы Фатьянова до остановки ВЭМЗ через центральную часть города, увеличено.Но, увы, например сегодня (13 марта 2024 года) «влезть» в троллейбус у ДК Молодежи (в районе 8:00) смогли не все желающие. Родители с маленькими детьми также растеряны. Если взрослые ещё могут выдержать такой «напор» людей, то как быть с младшими школьниками и "детсадовцами"? Это чревато травмами. А такси, увы, не каждый может себе позволить.То есть жителям целого района ещё «N» количество времени придётся ощущать себя «сельдью в бочке».«О возобновлении работы маршрута №17 будет сообщено дополнительно...» - поясняют в администрации Владимира.Фото: ГТРК «Владимир»