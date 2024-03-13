Какие имена для новорожденных стали самыми популярными у владимирцев в феврале месяце?
696 малышей...
Какие имена для новорожденных стали самыми популярными у владимирцев в феврале месяце?
696 малышей родились во Владимирской области за февраль, в семи семьях появились на свет близняшки и в одной тройня. Мальчиков больше - 379.
Самые популярные имена - Матвей, Дмитрий, Михаил, у девочек- Анна, Кира, Милана. Из редких имен - Велеслав, Всеволод, Анна, Феодосия, Зоя.
40 процентов новорожденных это первенцы, 33 процента - это вторые дети и десять процентов семей, получивших пополнение, стали многодетными.