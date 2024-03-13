Какие именно участки дорог Владимирской области оборудуют искусственным освещением в 2024...
Какие именно участки дорог Владимирской области оборудуют искусственным освещением в 2024 году?
Министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что в текущем году планируется обустроить новыми опорами освещения с эргономичными светильниками следующие участки автодорог региона:
– в деревне Савково Муромского района на дороге Молотицы – Прудищи – Пополутово;
– в деревнях Фёдоровское и Финеево Киржачского района на дороге Киржач – Фёдоровское – Финеево – Старово – Санино – М-7 «Волга»;
– в деревне Пенкино Камешковского района на дороге Пенкино – санаторий им.Ленина;
– в селе Ляхи Меленковского района на дороге Меленки – Ляхи – Репино – Мишино – Орлово – Муром;
– в деревне Макарово Ковровского района на дороге Сенинские Дворики – Красный Октябрь – «Павловское – Тюрмеровка»;
– в селе Менчаково Суздальского района на дороге Суздаль – Гаврилов Посад;
– в Судогодском районе на дороге Судогда – Передел.
Протяжённость линий искусственного освещения составит более 12 км.
На сегодняшний день идёт процедура определения подрядной организации на выполнение этих работ.
Кроме того, определяют и подрядчиков на разработку проектной документации на устройство искусственного освещения на следующих участках автодорог:
– в деревне Агафоново Вязниковского района на дороге ст.Сеньково – Серково – Поздняково – Волченки;
– в селе Смолино Ковровского района на дороге Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка;
– в деревне Соколово Александровского района на дороге «Колокша – Верхние Дворики» – ст.Струнино;
– в деревне Глебово Ковровского района на дороге Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст.Мстёра – М-7 «Волга»;
– в селе Иваново Ковровского района на дороге Эсино – Алексеевское – Ильинское;
– в деревне Колокша Собинского района на дороге М-7 «Волга» – Колокша;
– в деревне Смыково Судогодского района на дороге Смыково – Мичурино со съездом в Спас-Купалище.
Уже определены подрядчики на разработку проектной документации на устройство искусственного освещения:
– в селе Заречье Киржачского района на автодороге «Бетонка» – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новосергиево;
– в селе Великово Ковровского района на дороге Мелехово – Великово – Медынцево;
– в посёлке Достижение Ковровского района на дороге Глебово – Крестниково – Сарыево – М-7 «Волга».
В перспективных планах 2025 – 2026 годов – обустроить искусственным освещением дополнительно более 10 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Фото: freepik.com