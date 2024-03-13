Какие именно участки дорог Владимирской области оборудуют искусственным освещением в 2024...

Какие именно участки дорог Владимирской области оборудуют искусственным освещением в 2024 году?Министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что в текущем году планируется обустроить новыми опорами освещения с эргономичными светильниками следующие участки автодорог региона:– в деревне Савково Муромского района на дороге Молотицы – Прудищи – Пополутово;– в деревнях Фёдоровское и Финеево Киржачского района на дороге Киржач – Фёдоровское – Финеево – Старово – Санино – М-7 «Волга»;– в деревне Пенкино Камешковского района на дороге Пенкино – санаторий им.Ленина;– в селе Ляхи Меленковского района на дороге Меленки – Ляхи – Репино – Мишино – Орлово – Муром;– в деревне Макарово Ковровского района на дороге Сенинские Дворики – Красный Октябрь – «Павловское – Тюрмеровка»;– в селе Менчаково Суздальского района на дороге Суздаль – Гаврилов Посад;– в Судогодском районе на дороге Судогда – Передел.Протяжённость линий искусственного освещения составит более 12 км.На сегодняшний день идёт процедура определения подрядной организации на выполнение этих работ.Кроме того, определяют и подрядчиков на разработку проектной документации на устройство искусственного освещения на следующих участках автодорог:– в деревне Агафоново Вязниковского района на дороге ст.Сеньково – Серково – Поздняково – Волченки;– в селе Смолино Ковровского района на дороге Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка;– в деревне Соколово Александровского района на дороге «Колокша – Верхние Дворики» – ст.Струнино;– в деревне Глебово Ковровского района на дороге Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст.Мстёра – М-7 «Волга»;– в селе Иваново Ковровского района на дороге Эсино – Алексеевское – Ильинское;– в деревне Колокша Собинского района на дороге М-7 «Волга» – Колокша;– в деревне Смыково Судогодского района на дороге Смыково – Мичурино со съездом в Спас-Купалище.Уже определены подрядчики на разработку проектной документации на устройство искусственного освещения:– в селе Заречье Киржачского района на автодороге «Бетонка» – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новосергиево;– в селе Великово Ковровского района на дороге Мелехово – Великово – Медынцево;– в посёлке Достижение Ковровского района на дороге Глебово – Крестниково – Сарыево – М-7 «Волга».В перспективных планах 2025 – 2026 годов – обустроить искусственным освещением дополнительно более 10 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.Фото: freepik.com