На пересечении МЦД-1 и МЦД-3 построят три путепровода.

На пересечении МЦД-1 и МЦД-3 построят три путепровода.Строительство путепроводов над железнодорожными путями обеспечивает дополнительную связь между районами. На пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-3) появятся сразу три путепровода, которые соединят улицы Академика Королева и Валаамскую, мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, благодаря открытию объектов появится дополнительная связь между районами севера и северо-востока Москвы. Увеличится пропускная способность улиц Милашенкова, Комдива Орлова и Дубовая Роща.Собянин отметил, что транспортные объекты строят с учетом будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, согласно проекту, при строительстве путепроводов проложат и реконструируют более пяти километров дорог."Всего в этом году планируем закончить работы на 12 путепроводах", – уточнил Собянин.В конце января мэр Москвы два путепровода в районе Калужского шоссе. Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского и сократилось время в пути для посетителей ТЦ "Мега Теплый Стан".