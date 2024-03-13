Музейная легенда страны: свой день рождения отмечает Алиса Ивановна Аксёнова Сегодня свой день...

"Музейная легенда страны": свой день рождения отмечает Алиса Ивановна АксёноваСегодня свой день рождения отмечает Алиса Аксёнова. Музейная легенда страны, Герой труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника."История. Судьба. Музей". Так символично называется одна из книг Алисы Ивановны.Благодаря Алисе Аксёновой - "железной леди музейного мира" Владимиро-Суздальский музей-заповедник обрёл статус настоящей музейной империи.Алиса Ивановна Аксёнова родилась 13 марта 1931-ого года. Окончила Московский Государственный институт культуры. На пост директора музея-заповедника была назначена в январе 1960-ого. 55 памятников, десятки экспозиций в трех городах, музеификация культурного наследия, признание музейного сообщества - таким стал музей-заповедник в эпоху Аксёновой.Для коллег со всей России Алиса Ивановна - пример служения российской культуре, верности избранному делу и хранитель наследия. Алиса Аксёнова - лауреат двух Государственных премий, почетный гражданин области, городов Владимира и Суздаля.ГТРК "Владимир" присоединяется к поздравлениям в адрес Алисы Ивановны. И желает ей крепкого здоровья!