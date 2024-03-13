Авария из пяти машин, включая автобус, произошла на выезде из Владимира возле гипермаркета “Лента”. В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали люди. Также известно, что машины

Авария из пяти машин, включая автобус, произошла на выезде из Владимира возле гипермаркета “Лента”. В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали люди. Также известно, что машины столкнулись примерно в 11:15 утра. Другие подробности выяснить пока не удалось – на месте работают сотрудники дорожной полиции. На фотографиях очевидцев в социальных сетях видно, что в аварии