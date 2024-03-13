На выезде из Владимира произошло массовое ДТП с участием автобуса. Фотографии в режиме реального...

На выезде из Владимира произошло массовое ДТП с участием автобуса.Фотографии в режиме реального времени выкладывают очевидцы в социальные сети.Известно, что авария произошла (в 11:15) на выезде из Владимира - возле гипермаркета «Лента».По информации коллег из СМИ, сотрудники ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали люди.Других подробностей к этому часу (12.15) пока нет.Официально сообщается, что на месте работают сотрудники дорожной полиции. Причины (и последствия) произошедшего выясняются.Фото: https://vk.com/transport_vladimira33