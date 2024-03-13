Какие поправки парламентарии внесли в областной бюджет 2024 года? Почему так важна совместная работа законотворцев и регионального омбудсмена? Как отметят тридцатилетие облпарламента? На

Какие поправки парламентарии внесли в областной бюджет 2024 года? Почему так важна совместная работа законотворцев и регионального омбудсмена? Как отметят тридцатилетие облпарламента? На эти и другие вопросы в студии «Шестого канала» ответил заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Кавинов. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!