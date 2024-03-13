Четверо из пяти руководителей фракций регионального парламента дали свои оценки отчету губернатора. 12 марта в Белом доме состоялось расширенное заседание Заксобрания области. На нем

Четверо из пяти руководителей фракций регионального парламента дали свои оценки отчету губернатора. 12 марта в Белом доме состоялось расширенное заседание Заксобрания области. На нем Александр Авдеев подвел итоги деятельности областного правительства за прошлый год. После чего в течение 18 минут руководители 4 парламентских фракций оценивали представленный доклад. Первым слово взял Вячеслав Картухин. Руководитель фракции “Единая