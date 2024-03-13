Подавленное сердце: во Владимирской области обнаружили более двухсот сортов семян с фантазийными...

"Подавленное сердце": во Владимирской области обнаружили более двухсот сортов семян с фантазийными названиямиИнспекторы Россельхознадзора обнаружили на владимирских прилавках более двухсот "сортов" пакетированных семян, которые не включены в Госреестр.В разгар "сезона рассады" продавцы завезли в магазины семена томатов, перцев, свеклы с фантазийными названиями вроде "Великолепный век", "Подавленное сердце", "Обыкновенное чудо", "Атомный виноград Бреда". Ничего подобного в реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, в помине нет.То есть, покупая эти семена, владимирцы как минимум должны быть готовы к тому, что из них ничего не вырастет, как максимум - рискуют занести на свои участки какие-нибудь болезни растений.По итогам выездного обследования продавцам выписаны предостережения.