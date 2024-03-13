Прокуратура проводит проверку владимирского жилого комплекса Отражение на улице Мира В соцсетях...

Прокуратура проводит проверку владимирского жилого комплекса "Отражение" на улице МираВ соцсетях появилась информация, что в новостройке во время жесткой остановки лифта, пострадали несколько людей. На "взбунтовавшемся" лифте прокатился Никита Тарбеев.В ЖК пока только десять обитаемых квартир, из-за закрытых дверей доносится шум перфораторов - жильцы готовятся к переезду. Найти тот самый лифт, попавший в сводки происшествий, удалось не сразу.- Кого ждем?- Никого, спасибо. Мы попозже зайдем.Вот этот показался подозрительным. Все-таки решаемся на тест-драйв- до третьего этажа...- Опустите нас, пожалуйста.- Как скажете.И на пути вниз лифт делает важное признание:- Лифт неисправен, исправный лифт в соседнем подъезде. Пристегните ремни, если в вашей комплектации они предусмотрены.- Спасибо.- Первый этаж.В итоге спуск всё-таки прошёл удачно. Коммунальщики, обслуживающие здание, подтверждают- это тот самый шутник. Впрочем, сам он - жертва обстоятельств- выгораживает лифт директор местной управляющей компании.Сергей Гусев, директор управляющей компании "Отражение":- Вот состояние лифтов, видите, какое. Вот пыль. Эта пыль как раз влияет на все датчики и концевики, которые находятся здесь в лифте. Собственники на это не реагируют. Им ничего это не интересно.Инцидент произошел в воскресенье. Во время еще одного тест-драйва- уже до семнадцатого этажа и в сопровождении инженера-лифтовика, в кабину заходит один из случайных свидетелей.Владимир, житель ЖК "Отражение":- Мне повезло, я был наверху в этот момент. У меня уехал брат. Оказалось, он пешком спускался, а жена написала, что в чате дома такое написали.В лифте был я с отцом. По ощущениям, лифт сорвался с третьего-второго этажа, когда ехал вниз, на первый. Остановился очень жёстко. У меня и у отца спина побаливает от такой остановки. Пока никуда не писал, просто не попадал в такие ситуации никогда.Лифтовики утверждают, сорваться кабина не могла.Андрей Морозов, главный инженер ООО "Лифтсервис:- В районе второго этажа произошёл какой-то сбой - потеря месторасположения лифта. Он поехал мимо первого этажа считая, что ему еще ниже нужно. Сработали датчики нижнего, крайнего этажа. Началось торможение лифта и он уперся в гидравлический буфер.Чтобы подтвердить невиновность подопечного, техники открыли шахту лифта. Самовольно ускоряться или свободно падать изделию московского завода "Высота", по словам инженера, не дали бы так называемые, клиновые ловители и ограничители скорости.Так ли всё было на самом деле, будет выяснять прокуратура. Там подтверждают: пострадавшие не обращались. Но зато еще до происшествия с лифтом жильцы жаловались на коммунальные проблемыВиктория Филина, помощник прокурора города Владимира:- Будет проверены доводы граждан о нарушении температурного режима в жилых помещениях, оценку содержания общедомового имущества. По лифтовому оборудованию жалоб не поступало. В настоящее время будет организована комплексная проверка.Впрочем и директору местной управляющей компании есть что сказать. Если обычно жильцы жалуются коммунальщикам, что их протопило, то в ЖК "Отражение" все наоборот- люди сегодня, как раз сами затопили офис управляшки.Сергей Гусев, директор управляющей компании "Отражение":- Вода с квартиры, где работают безалаберные строители. Да, да, да. Во всём это проявляются! Как привезли песок, как всё делается. Как к лифту относятся.Точку в этом "запутанном деле" поставят сотрудники прокуратуры. Результаты проверки будут опубликованы на следующей неделе.Никита Тарбеев, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".