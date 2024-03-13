Владимирским школьникам расскажут о достижениях страны

14 марта во всех школах и колледжах Владимирской области пройдет очередное занятие в рамках курса «Россия — мои горизонты». Урок будет посвящен теме «Россия в развитии: было, стало, будет». Школьники и студенты узнают о том, как развивается промышленность, наука, культура и другие важнейшие отрасли и направления в разных регионах нашей страны. Курс «Россия – мои горизонты» – инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России.Занятие по традиции будет сопровождаться просветительским видеоконтентом. В качестве рассказчиков в роликах выступают учителя: преподаватель ГБОУ школа № 854 Департамента образования и науки города Москвы, лектор Российского общества «Знание», амбассадор цифрового образования VK, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Александр Оджо и учитель химии МАОУ «Школа информационных технологий №26» Липецка, финалист программы «Классная тема» на телеканале «Россия» Екатерина Сигарева. В роли слушателей — актер и ученик московской школы № 1514 Макар Фомин и телеведущий и актёр Борис Корчевников.Также для ребят подготовили ролики о достижениях нашей страны и о планах её развития.Курс «Россия – мои горизонты» создан для профориентации школьников, получения ими знаний о современных профессиях, а также выдающихся достижениях России. Эти же темы изучают студенты колледжей.