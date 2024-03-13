Синоптики рассказали, когда жителям Владимирской области ждать «пик потепления». Потепление,...

Синоптики рассказали, когда жителям Владимирской области ждать «пик потепления».Потепление, связанное с циклонами, обещает быть затяжным. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, оно выйдет на пик к концу этой недели.Атлантические воздушные массы будут дополнительно прогреваться.Сегодня (13 марта) и завтра (14 марта) во Владимире (и во Владимирской области) ожидается до 6 градусов тепла, а с пятницы +8°C.Апрельские показатели радуют владимирцев уже в марте.14 марта во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется до +5°C. Вечером температура опустится до 0°C.Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду. Магнитное поле — спокойное.Народный прогноз погоды на 14 марта:«Сильный снегопад — к холодному лету»;«Капель — к жаркому лету»;«Вороны раскричались — к длительному весеннему теплу».Фото: freepik.com