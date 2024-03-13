Синоптики рассказали, когда жителям Владимирской области ждать «пик потепления».
Потепление,...
Синоптики рассказали, когда жителям Владимирской области ждать «пик потепления».
Потепление, связанное с циклонами, обещает быть затяжным. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, оно выйдет на пик к концу этой недели.
Атлантические воздушные массы будут дополнительно прогреваться.
Сегодня (13 марта) и завтра (14 марта) во Владимире (и во Владимирской области) ожидается до 6 градусов тепла, а с пятницы +8°C.
Апрельские показатели радуют владимирцев уже в марте.
14 марта во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется до +5°C. Вечером температура опустится до 0°C.
Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду. Магнитное поле — спокойное.
Народный прогноз погоды на 14 марта:
«Сильный снегопад — к холодному лету»;
«Капель — к жаркому лету»;
«Вороны раскричались — к длительному весеннему теплу».
Фото: freepik.com