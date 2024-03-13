Смотрите Вести в 14.30: бумажные бюллетени передают участковым избирательным комиссиям
Итоги...
Смотрите "Вести" в 14.30: бумажные бюллетени передают участковым избирательным комиссиям
Итоги года
- Экономика, поддержка семей и медицина. Что изменилось за год? Итоги работы областного правительства - в отчете губернатора.
Выборы Президента
- Бумажные бюллетени передают участковым избирательным комиссиям. Финальный этап подготовки к президентским выборам. Что еще предстоит?
Осторожно, лифт
- И жесткая остановка лифта в ЖК Отражение во Владимире. Что говорят коммунальщики и на что еще жалуются жильцы новостройки?