Смотрите Вести в 9.00: жесткая остановка лифта во владимирском ЖК Отражение
Итоги...
Смотрите "Вести" в 9.00: жесткая остановка лифта во владимирском ЖК "Отражение"
Итоги года
"Экономика, поддержка семей и медицина". Что изменилось за год? Губернатор Александр Авдеев выступил перед депутатами областного парламента с годовым отчетом.
Осторожно, лифт
"Не предусмотрены, а жаль". Жесткая остановка лифта во владимирском ЖК "Отражение" - есть ли пострадавшие и что говорят в прокуратуре?
Народные умельцы
"И лоскутные полотна, ватные куколки и рожечники". Камешковские мастера и их творения во Владимирском Центре народного творчества.