Смотрите Вести в 9.00: жесткая остановка лифта во владимирском ЖК Отражение Итоги...

Смотрите "Вести" в 9.00: жесткая остановка лифта во владимирском ЖК "Отражение"Итоги года"Экономика, поддержка семей и медицина". Что изменилось за год? Губернатор Александр Авдеев выступил перед депутатами областного парламента с годовым отчетом.Осторожно, лифт"Не предусмотрены, а жаль". Жесткая остановка лифта во владимирском ЖК "Отражение" - есть ли пострадавшие и что говорят в прокуратуре?Народные умельцы"И лоскутные полотна, ватные куколки и рожечники". Камешковские мастера и их творения во Владимирском Центре народного творчества.