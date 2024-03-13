В 2024 году в сервисе появился раздел Мои госпитализации.

В 2024 году в сервисе появился раздел "Мои госпитализации".В Москве с января 2020 года работают электронные медицинские карты. Медкарта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО.Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что четыре года назад в медкартах отображались только протоколы осмотров врачей, выписки из стационаров и результаты исследований. За это время сервис стал еще удобнее и информативнее, подчеркнул он."К примеру, в детской доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и многое другое", – написал Собянин в своем .По его словам, взрослые могут вносить в специальный дневник показатели своего здоровья. Также появилась возможность найти направления на консультации и процедуры и записаться на них. Появился раздел с электронными рецептами и данными о вызовах скорой помощи.В 2024 году в электронной медкарте запустили раздел "Мои госпитализации". Впервые в мире пациенты получили возможность следить за своим лечением онлайн.На портале mos.ru жителям доступно более 420 электронных услуг и сервисов. Ими пользуются более 15,9 миллиона человек. В прошлом году к цифровым услугам и сервисам города обратились 760 миллионов раз, а всего с 2011 года – почти четыре миллиарда раз.Ранее мэр Москвы о модернизации столичной службы лучевой диагностики. По его словам, с 2020 года искусственный интеллект помог рентгенологам проанализировать более 11 миллионов исследований.