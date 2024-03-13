Какая Масленица без блинов и чучела? И то и другое требует огня. Спасатели напомнили горожанам о том, как обезопасить себя в праздники. Правило номер один: сжигать чучело можно только на

Какая Масленица без блинов и чучела? И то и другое требует огня. Спасатели напомнили горожанам о том, как обезопасить себя в праздники. Правило номер один: сжигать чучело можно только на удалении от зданий и построек, расстояние должно быть более 50 метров. При этом самим людям необходимо отойти от горящего символа на 10 метров. Также спасатели