Свою судьбу эта женщина строила сама: ГТРК Владимир продолжает проект, приуроченный к юбилею...

"Свою судьбу эта женщина строила сама": ГТРК "Владимир" продолжает проект, приуроченный к юбилею Суздаля2024-ый - юбилей Суздаля - особого города на карте всей страны. ГТРК "Владимир" продолжает проект, приуроченный к грандиозному историческому юбилею.Рассказ о людях, которые внесли колоссальный вклад в развитие Суздаля и, конечно, всего региона. Новая серия проекта посвящена Алисе Ивановне Аксёновой. Сегодня, 13 марта, Герой Труда России отмечает 93-ий день рождения. Слово - Марии Платанюк.МузЭй. Сегодня, в день рождения этой великой женщины, хочется сказать именно так. По - аксёновски.Герой Труда Российской Федерации Алиса Ивановна Аксёнова. Легенда, которая подарила нам тот самый музей, который мы знаем и любим.4 января 1960-ого. Именно эта дата перевернула всю её жизнь. Алису Аксёнову представили коллективу Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Сыну Алисы Ивановны - на тот момент чуть больше года.После его рождения Алиса Аксёнова - секретарь владимирского областного комитета комсомола, одна из лучших выпускниц Московского Государственного института культуры, по собственному признанию, искала место работы «потише». И вряд ли тогда она знала, какой тернистый путь- тревог, испытаний и побед- уготован ей судьбой.Об этом "вираже" биографии Герой Труда Российской Федерации говорит просто: "Было слово "Надо"". Это фрагмент ее эксклюзивного интервью "Вестям".- Это моё второе рождённое дитя, без всякого кокетства. Потому что приняла я, что тут говорить - красное здание, Золотые ворота и 8 залов промороженных в Архиерейских Палатах Суздаля, вот сейчас бы меня поставили: "Я бы сказала: Нет! Нет!". А тогда мы же были комсомольцы.Профессионализм, верность музею, его интересам, коллективу, стремление идти вперёд, энергия и Характер. Об Аксёновой партийные функционеры однажды сказали:«Ну надо же, и ничего-то она не боится!». Грозили увольнением, указывали на идеологические просчёты…«Что-то религии у Вас, Алиса Ивановна, многовато…»,"Музей увлекается церковью…"Она парировала: «Как иначе показывать памятники 12-ого века?».По-аксёновски твердо Алиса Ивановна гнула «музЭйную линию». Её характер - закалялся в детстве и юности. Отец - артиллерист Иван Курнаев- участник Великой Отечественной войны - не вернулся с фронта. Кстати, быть музейщиком, юная Алиса Курнаева не планировала. Мечтала о карьере юриста. Но жизнь сложилась так, что музей занял все её мысли. Колоссальная работа по сохранению наследия, музеификации, реставрации, созданию музейных комплексов и отдельных экспозиции. Сложно представить, но Владимиро-Суздальский, который в 1958-ом начинался с двух небольших музеев во Владимире и Суздале, при Аксёновой превратился в настоящую империю. 55 памятников! 10 из них- в списке всемирного наследия ЮНЕСКО! Почти полсотни экспозиций в трёх музейных городах.Обладатель множества наград, лауреат двух Государственных премий, почетный гражданин Владимира, Суздаля, Владимирской области Алиса Аксёнова первой в стране из представителей музейного сообщества была удостоена звания Героя Труда Российской Федерации. Высокую награду в Кремле 1-ого мая 2014-ого ей вручил Президент Владимир Путин.Достижений Алисы Аксёновой и музея под её руководством хватит на несколько книг. Но она никогда не хотела «попасть в скрижали». Просто честно работала. Музей при Аксёновой всегда был в авангарде. Движений, событий, идей.Великолепный музейный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря, «Золотая кладовая», музейный комплекс в суздальском Кремле, музей деревянного зодчества на высоком берегу Каменки, музей хрусталя в Троицкой церкви Владимира, «храм стекла» в Гусь-Хрустальном под сводами Георгиевского собора, «Старый Владимир», дом-музей братьев Столетовых, освоение владимирских Палат, создание Картинной галереи, Детского музейного центра и многие другие проекты… Все это опыт Аксёновой и музейщиков её поколения.Миллионная планка - это тоже при ней. А еще «Золотое яблоко» Суздалю! Восстановление мавзолея национального героя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевой обители! День Огурца и возрождение Ефросиньевской ярмарки. Она встречала Юрия Гагарина, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Тонино Гуэрру и других выдающихся людей двадцатого столетия. Общалась с первым президентом России Борисом Ельциным, лично проводила экскурсии для главы государства Владимира Путина. В книге отзывов Владимир Владимирович потом напишет: »Уникальный музей! Уникальные люди!»Аксёнова иногда говорит: сказочное имя, возможно, и сыграло свою роль. Но всё-таки свою судьбу эта женщина строила сама. Стальная леди музейного мира по имени Алиса.