В Александрове из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировано 50 человек, из них 12 детей 12...

В Александрове из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировано 50 человек, из них 12 детей12 марта 2024 года в городе Александрове на улице Октябрьская произошел пожар в подвале многоквартирного жилого дома. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь горения составила 15 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. В результате пожара спасателями МЧС эвакуировано 50 человек, в том числе 12 детей.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области