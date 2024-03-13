В деревне Марково Петушинского района мужчина убил приятеля из-за ревности. В пресс-службе...

В деревне Марково Петушинского района мужчина убил приятеля из-за ревности.В пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).Выяснилось, что 10 марта (текущего года) в одном из домов деревни Марково Петушинского района между двумя приятелями произошла ссора. Предварительно известно, что мужчины распивали спиртное. Причиной конфликта стала ревность.В ходе спора один из мужчин нанес «обидчику» не менее пяти ударов руками в голову.От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.Отмечается, что 33-летний подозреваемый (ранее судимый) сам сообщил о происшествии в правоохранительные органы.В настоящее время мужчина задержан. Его планируют заключить под стражу.Уточняется, что следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и пр.Фото: пресс-службы СУ СК России по Владимирской области