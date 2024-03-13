В деревне Марково Петушинского района мужчина убил приятеля из-за ревности.
В пресс-службе...
В деревне Марково Петушинского района мужчина убил приятеля из-за ревности.
В пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).
Выяснилось, что 10 марта (текущего года) в одном из домов деревни Марково Петушинского района между двумя приятелями произошла ссора. Предварительно известно, что мужчины распивали спиртное. Причиной конфликта стала ревность.
В ходе спора один из мужчин нанес «обидчику» не менее пяти ударов руками в голову.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Отмечается, что 33-летний подозреваемый (ранее судимый) сам сообщил о происшествии в правоохранительные органы.
В настоящее время мужчина задержан. Его планируют заключить под стражу.
Уточняется, что следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и пр.
Фото: пресс-службы СУ СК России по Владимирской области