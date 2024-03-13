Труп 49-летнего мужчины с телесными повреждениями обнаружили в деревне Марково Петушинского района 10 марта. Его нашли благодаря ранее судимому 33-летнему местному жителю. Он позвонил в

Труп 49-летнего мужчины с телесными повреждениями обнаружили в деревне Марково Петушинского района 10 марта. Его нашли благодаря ранее судимому 33-летнему местному жителю. Он позвонил в полицию после того, как убил мужчину. Следователи выяснили, что 10 марта эти двое вместе пили алкоголь. Потом на почве ревности у них возникла ссора, а затем и драка. Подозреваемый не