В Екатеринбурге показали работы, которые нужно рассматривать под лупой.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в новом выставочном пространстве Антресоль открылась первая камерная выставка — Восхождение над черным. Экспозиция посвящена работам нижнетагильского художника Владимира Зуева, у которого есть награды американской выставки печати Тихоокеанского региона, польского Биеннале современного экслибриса и других международных конкурсов. На экспозицию, где работы нужно рассматривать под лупой, взглянуло URA.RU.Выставка состоит из двух частей: первую представят публике с 13 марта по 21 апреля. Она посвящена офортным миниатюрам, дополненным техниками сухой иглы, мягкого лака и травленого штриха. В работах автор воспроизводит мифологические образы на тему любви, искусства и религии. В первой части проекта представлено более 100 графических работ из коллекции музея ИЗО и личного собрания автора, а также архивная видеозапись процесса работы художника.Во второй части проекта акцент будет смещен на масштабные ксилографии, работу с фактурой печатной матрицы и включение нетипичных материалов в творческий процесс. Обновленная экспозиция будет доступна с 24 апреля по 26 мая.Работ оказалось очень много. Было решено представить их в два этапа, потому что камерное помещение нового зала не позволяет показать все. Это хорошо. Таким образом жанрово и технически будут созданы два показа, что позволит зрителям лучше понять такой вид печатной графики как гравюра, — поделился художник.На презентации художник и директор Музея ИЗО Никита Корытин рассуждали, что сейчас гравюра в России переживает тотальный упадок — офортные станки стали не так востребованы. Кроме этого, людей, понимающих это направление искусства, становится все меньше и меньше.Это действительно не только художественное видение, это мастерство. Гораздо сложнее, чем взять в руки кисти и поставить перед собой мольберт. Две несравнимые реальности, в которых живопись маслом выглядит, как игра в песочнице. Все привыкли в музеях видеть стереотипный стандарт: картина, скульптура, что-то из ювелирки. Гравюра — это всегда эстетский материал, сложный, к которому нужна подготовка, больше знаний, — пояснил Корытин. Именно поэтому поход в музей на выставку Зуева станет для посетителей познавательным.