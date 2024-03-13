В Гусь-Хрустальном районе местные жители обратились с коллективной жалобой на работу общественного...

В Гусь-Хрустальном районе местные жители обратились с коллективной жалобой на работу общественного транспорта маршрутов №№ 4,11,124.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой была проведена проверка по коллективному обращению жителей города по вопросу неудовлетворительной работы общественного транспорта на маршрутах №№ 4,11,124.«… В ходе надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок: управление транспортным средством без страхового полиса, без диагностической карты, выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр...» - рассказали в региональной прокуратуре.Сообщается, что перевозчику ООО «Бочкарев» прокурором внесено представление.«… А также ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» работники ООО «Бочкарев», ИП Стогов Э.Р. привлечены к административной ответственности по соответствующим статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях...» - пояснили в прокуратуре.Зафиксированы факты ненадлежащего исполнения администрацией города полномочий при заключении контрактов не проведен анализ соответствия расписания движения общественного транспорта нуждам жителей; должным образом не контролируется выполнение перевозчиками условий контрактов.Выяснилось, что актуальное расписание движения транспортных средств на остановочных пунктах не размещено; изменения в расписание до сведения населения в установленный срок не доводится; транспортные средства не оборудованы устройствами для безналичной оплаты проезда.По результатам проверки прокурором в администрацию города Гусь-Хрустальный также внесено представление.Фото: freepik.com