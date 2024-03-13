В Петушках полицией задержан 44-летний житель Юрьев-польского района с амфетамином. 50 свертков с...

В Петушках полицией задержан 44-летний житель Юрьев-польского района с амфетамином.50 свертков с амфетамином массой более 40 граммов — именно столько было обнаружено у 44-летнего безработного (и ранее судимого) жителя Юрьев-Польского района.Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, партию наркотического средства фигурант должен был сбыть на территории Петушинского района бесконтактным способом, то есть через тайники-закладки.«… В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...» - пояснили в региональной пресс-службе УМВД.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области