В посёлке Солнечное МегаФон ускорил мобильный интернет до 30 Мбит/с.

Как сообщают аналитики мобильного оператора МегаФон, в курортном поселении Солнечное увеличился поток туристов. Летом 2023 посёлок встретил на 15% больше гостей чем в 2022 году.В область модернизации вошли улицы Средняя, Танкистов, Мира, Комсомольская и другие. Также новые объекты установили на территории научно-образовательного комплекса национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова.Модернизация телеком-оборудования инженерами позволила сделать работу сети эффективнее. Скорость интернета поднялась на 20% и улучшилось качество звонков по технологии VoLTE.Реклама: .