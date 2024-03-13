Бригада экстренной скорой помощи экстренно отвезла маленькую девочку из Владимира в Москву. Ребенку была необходима срочная госпитализация в онкологический центр имени Блохина. Об этом

Бригада экстренной скорой помощи экстренно отвезла маленькую девочку из Владимира в Москву. Ребенку была необходима срочная госпитализация в онкологический центр имени Блохина. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Это случилось в прошедшие долгие выходные в честь Международного женского дня. Девочке, которая находилась в ОДКБ, диагностировано серьезное заболевание. Госпитализировать маленькую пациенту нужно было немедленно. К счастью,