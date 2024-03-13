В Собинке многодетная семья лишь через суд добилась, чтобы к ее земельному участку провели...
В Собинке многодетная семья лишь через суд добилась, чтобы к ее земельному участку провели газ.
Собинская межрайонная прокуратура Владимирской области провела проверку по вопросу нарушения законодательства о предоставлении мер социальной поддержки.
Как оказалось, семья обратившихся — многодетная. Администрацией города Собинки ей для индивидуального жилищного строительства был предоставлен земельный участок, на котором заявители возвели жилой дом.
При этом про газ «забыли». Хотя в законе четко сказано, что земельные участки (для многодетных) должны быть обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к городской администрации устранить допущенные нарушения.
Сообщается, что требования судом были удовлетворены, а решение исполнено.
После вмешательства прокуратуры к земельному участку многодетной семьи всё же подвели газ.
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