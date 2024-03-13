В хирургическом стационаре клиники Палитра во Владимире прошла 5-тысячная операция В...

В хирургическом стационаре клиники "Палитра" во Владимире прошла 5-тысячная операцияВ хирургическом стационаре клиники "Палитра" прошла 5-тысячная операция. Какую помощь можно получить в стенах клиники? Об этом - в нашем материале.5-ти тысячная операция, юбилейная. Сергей Чабристов готовится к операции по удалению грыжи. Хирургическое вмешательство, говорит, в его жизни уже было. Но для Палитры он - новый пациент.Сергей Чабристов, пациент клиники "Палитра":- Тут оказалось очень все просто. Девочки все подсказали в регистратуре. Дали направление на все анализы, анализы сдал в один день, в одном месте. Без проблем. И вот я здесь.Пока Сергея готовят к операции, врачи, медсестры, анестезиологи в операционном блоке уже на своих местах. В специальной стерилизационной комнате уже подготовлены инструменты.Дмитрий Игнатьев, заведующий хирургическим отделением клиники "Палитра":- Мы используем современные анестетики. И начинают работать хирурги. Делаем лапароскопических операций намного больше, чем операций со стандартным классическим доступом по Лихтенштейну. Операция проходит достаточно быстро, безболезненно. В послеоперационном периоде за счет того, что на брюшной стенке пациента были небольшие проколы, болевой синдром менее выражен, что дает возможность быстрой реабилитации.В среднем операция длится 45 минут. На следующий день пациентов, после необходимых процедур - перевязка и УЗИ - отправляют домой. Восстановление под контролем врача. В стенах клиник "Палитра" проводится от 5 до 8 операций в день. Различной сложности: в сфере травматологии и ортопедии, гинекологии, флебологии, проктологии и общей хирургии.Ярослав Демиденко, главный врач сети клиник "Палитра":- Палитра ставит своей целью - безопасность пациента. На всех этапах, начиная от подготовки к операции, проведения операции, санитарного режима, выхаживания пациента.Сейчас в клинике 21 оперирующий врач. Кроме того, в Палитре работают приглашенные специалисты из Нижнего Новгорода, обеспечивая качественно новый уровень проводимых операций. В планах сети клиник "Палитра" - развитие и нейрохирургического профиля.Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести-Владимир"