В хирургическом стационаре клиники Палитра во Владимире прошла 5-тысячная операция
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В хирургическом стационаре клиники "Палитра" во Владимире прошла 5-тысячная операция
В хирургическом стационаре клиники "Палитра" прошла 5-тысячная операция. Какую помощь можно получить в стенах клиники? Об этом - в нашем материале.
5-ти тысячная операция, юбилейная. Сергей Чабристов готовится к операции по удалению грыжи. Хирургическое вмешательство, говорит, в его жизни уже было. Но для Палитры он - новый пациент.
Сергей Чабристов, пациент клиники "Палитра":
- Тут оказалось очень все просто. Девочки все подсказали в регистратуре. Дали направление на все анализы, анализы сдал в один день, в одном месте. Без проблем. И вот я здесь.
Пока Сергея готовят к операции, врачи, медсестры, анестезиологи в операционном блоке уже на своих местах. В специальной стерилизационной комнате уже подготовлены инструменты.
Дмитрий Игнатьев, заведующий хирургическим отделением клиники "Палитра":
- Мы используем современные анестетики. И начинают работать хирурги. Делаем лапароскопических операций намного больше, чем операций со стандартным классическим доступом по Лихтенштейну. Операция проходит достаточно быстро, безболезненно. В послеоперационном периоде за счет того, что на брюшной стенке пациента были небольшие проколы, болевой синдром менее выражен, что дает возможность быстрой реабилитации.
В среднем операция длится 45 минут. На следующий день пациентов, после необходимых процедур - перевязка и УЗИ - отправляют домой. Восстановление под контролем врача. В стенах клиник "Палитра" проводится от 5 до 8 операций в день. Различной сложности: в сфере травматологии и ортопедии, гинекологии, флебологии, проктологии и общей хирургии.
Ярослав Демиденко, главный врач сети клиник "Палитра":
- Палитра ставит своей целью - безопасность пациента. На всех этапах, начиная от подготовки к операции, проведения операции, санитарного режима, выхаживания пациента.
Сейчас в клинике 21 оперирующий врач. Кроме того, в Палитре работают приглашенные специалисты из Нижнего Новгорода, обеспечивая качественно новый уровень проводимых операций. В планах сети клиник "Палитра" - развитие и нейрохирургического профиля.
Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести-Владимир"