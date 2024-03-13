«Ваше право» на Радио России-Владимир 15 марта: Как грамотно распорядиться своим имуществом? Как...

«Ваше право» на Радио России-Владимир 15 марта: Как грамотно распорядиться своим имуществом?Как распорядится своим имуществом? И что нужно знать наследодателю и наследнику в 2024 году?Об этом можно будет узнать в прямом эфире программы «Ваше право» Ларисы Павловой на Радио России-Владимир.15 марта в 7 часов 20 минут о нюансах расскажут нотариус Петушинского нотариального округа - Светлана Тужицкая и нотариус Ковровского нотариального округа - Наталья Половинкина.Телефон в студии 35-31-33, код города — 4922.Фото: ГТРК «Владимир»