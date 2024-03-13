Не дождавшись расчёта, сотрудники автобусной компании вышли на акцию протеста.

Частная компания, завершившая обслуживание с конца февраля этого года, не произвела расчёт зарплаты примерно с 80-ю бывшими сотрудниками. На коллективное обращение водителей и кондукторов отреагировала прокуратура города Владимир.Как сообщает прокуратура Владимирской области, за февраль и март этого года задолженность по зарплате составила 4 миллиона рублей. Идут проверочные мероприятия для оценки деятельности должностных лиц компании, допустивших такую ситуацию.