«Городская среда и качество жизни». В областном дворце культуры и искусства развернулась выставка ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Свою продукцию представили

«Городская среда и качество жизни». В областном дворце культуры и искусства развернулась выставка ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Свою продукцию представили предприятия как областные, так и работающие на всю страну. Компания «Магна» первая в регионе открыла проект лазерного сканирования. Технологии применяют в строительстве. Сканер считывает информацию любого промышленного объекта. Лазерный луч поворачивается на 360 градусов,