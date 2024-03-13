В региональной столице задержали мужчину, который обкрадывал автомобили.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Владимирскому региону, неизвестный через незапертую дверь смог обокрасть автомобиль «LADA». Инцидент произошёл в микрорайоне Юрьевец. Потерпевший оценил полученный ущерб на три тысячи.Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения и был задержан. Следствие установило причастность 31 мужчины к двум другим кражам из автомобилей. Фигурант признал свою вину, часть похищенного изъята и будет возвращена своим владельцам.