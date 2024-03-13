Во Владимире полицейские раскрыли серию краж из автомобилей. В пресс-службе УМВД России по...

Во Владимире полицейские раскрыли серию краж из автомобилей.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что во Владимире был задержан 31-летний (ранее судимый) местный житель, подозреваемый в серии краж из автомобилей.Всё началось с того, что 6 марта в дежурную часть Отдела полиции № 1 городского Управления МВД России поступило сообщение от 25-летнего жителя микрорайона Юрьевец. Мужчина рассказал, что рано утром неизвестный, через незапертую дверь, проник в его автомобиль «Лада», припаркованный во дворе, и похитил видеорегистратор, компрессор и «набор автомобилиста». Ущерб потерпевший оценил в 3 000 рублей.Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения. По приметам полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 31-летний (ранее судимый) мужчина. Он был задержан в квартире на территории Владимира, у своей сожительницы.На месте оперативники обнаружили часть похищенного из салона легковушки имущества.«… Сотрудниками полиции также установлена причастность задержанного к совершению еще двух аналогичных краж. Злоумышленник похитил из чужих автомобилей автозапчасти, эклектронасос, зарядное устройство и флешнакопители на общую сумму более 8 000 рублей...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фигурант дал признательные показания. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам кражи.Фото: freepik.com