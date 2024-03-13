Во Владимире прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 145-ой годовщины...

Во Владимире прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 145-ой годовщины образования УИСПрезидент России Владимир Путин подписал указ о помиловании пятидесяти двух осужденных женщин. Трое из них отбывают наказание во Владимирской области и уже на следующей неделе выйдут на свободу из колонии в поселке Головино.Среди помилованных - женщины, осужденные за ненасильственные преступления, имеющие несовершеннолетних детей, беременные и те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.О тренде на гуманизацию пенитенциарной системы говорили на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 145-ой годовщины образования УИС (уголовно-исполнительной системы России). По случаю юбилея сотрудникам регионального управления ФСИН присвоили очередные звания, вручили ведомственные награды и объявили благодарности.Алексей Чудин, врио начальника Управления ФСИН по Владимирской области:- Минимум отбывает наказание осужденных. Наверное, исторический минимум. Примерно получается на двоих сотрудников приходится трое осужденных. Как, наверное, и все силовые структуры, определенный дефицит кадров, особенно, младшего начальствующего состава мы испытываем. Работу мы проводим в данном направлении. Что касается офицерского состава, в целом это у нас считается нерабочий комплект.Памятные подарки, которые вручили в том числе и коллективу нашей телерадиокомпании, изготовлены руками осужденных. Заключенные шьют мягкий спортинвентарь, спецодежду, постельные принадлежности, делают мебель, сувениры, изделия из металла.А с недавних пор вносят свой вклад в поддержку СВО и укрепление боеспособности страны. Изготавливают армейские ящики.