Во Владимире суд признал незаконным решение Межведомственной комиссии, касающееся многострадального...

Во Владимире суд признал незаконным решение Межведомственной комиссии, касающееся многострадального дома на Большой НижегородскойПресс-служба Владимирского областного суда сообщила, что 9 ноября 2023 года признано незаконным решение Межведомственной комиссии от «04.08.2022». Октябрьский суд обязал организовать повторное обследование дома № 67 «В» по улице Большой Нижегородской с привлечением специализированной организации. И по результатам экспертизы принять решение в соответствии с требованиями законодательства.«… В ходе рассмотрения дела установлено, что Межведомственной комиссией 04.08.2022 принято решение об отсутствии оснований для признания многоквартирного жилого дома № 67 "В" по улице Большая Нижегородская города Владимира аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Вместе с тем суду было представлено составленное в 2023 году заключение ООО «Энергосберегающие технологии», согласно которому здание эксплуатируется 106 лет, имеет высокий износ конструкций, физический износ составил 71 %, т.е. находится в аварийном состоянии, непригодно для проживания и подлежит сносу. Капитальный ремонт и реконструкция нецелесообразны...» - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Кроме того, сообщается, что не были предоставлены достоверные сведения о дате получения гражданами – собственниками (жителями) уведомлений о проведении 4 августа 2022 года заседания Межведомственной комиссии.Оценив все обстоятельства дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение Межведомственной комиссии является преждевременным.На указанное решение администрацией города Владимира подана апелляционная жалоба, в которой ответчик просил отменить решение суда первой инстанции.12 марта 2024 года судебной коллегией по административным делам Владимирского областного суда решение Октябрьского районного суда города Владимира от 9 ноября 2023 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.Фото: Архив ГТРК "Владимир"Читайте также по теме:Во Владимире разрушающийся «дом-призрак» долгое время не признавали аварийнымhttps://vladtv.ru/society/149670/Прокуратура города Владимира требует признать незаконным заключение Межведомственной комиссииhttps://vladtv.ru/society/146642/Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о разваливающемся доме во Владимиреhttps://vladtv.ru/society/145630/