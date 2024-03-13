В этом году фонари собираются установить в населенных пунктах, где дороги в темное время суток освещают только Луна и звезды. Всего осветят 12 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба

В этом году фонари собираются установить в населенных пунктах, где дороги в темное время суток освещают только Луна и звезды. Всего осветят 12 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. В список попали следующие участки: – деревня Савково Муромского района; – деревни Фёдоровское и Финеево Киржачского района; – деревня Пенкино Камешковского района; – село