Во Владимирской области продолжают готовиться к весеннему паводку К весеннему паводку готовятся и...

Во Владимирской области продолжают готовиться к весеннему паводкуК весеннему паводку готовятся и дорожники Владимирской области. Основные разрушения дорожного покрытия могут произойти в период весенней распутицы.По предварительным данным, в зону подтопления могут попасть 28 участков региональной сети дорог. 8 - в Петушинском районе, по 4 - в Вязниковском и Муромском, по 3 - в Собинском и Суздальском.Большая вода может прийти и во владимирское СНТ "Связист". В этом году особенно пристально будут следить и за участком межмуниципальной дороги Покров - станция Покров - Марково в Петушинском районе. Там повороты Клязьмы и насыпь автодороги М-12 создают дополнительный подпор воды. Размывы могут появиться и на федеральной трассе.На оперативном совещании губернатор Александр Авдеев поставил задачу определить меры совместного реагирования в период половодья. Как подчеркнул глава региона, в ближайшее время в области пройдет совместное совещание с Автодором, подрядчиками и Управлением МЧС - чтобы предвосхитить возможные сложности в сообщении между территориями.