Во Владимирской области проходит финальный этап подготовки к президентским выборам В рамках...

Во Владимирской области проходит финальный этап подготовки к президентским выборамВ рамках проекта "ИнформУик" члены избиркомов обошли все запланированные домовладения. Подготовка к президентским выборам - на завершающем этапе.В понедельник завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, а также по системе "Мобильный избиратель". Продолжается прием заявок на голосование на дому - до 14 часов воскресенья. А уже сегодня бумажные бюллетени передадут участковым избирательным комиссиям.Вадим Минаев - председатель избирательной комиссии Владимирской области:- 975 участковых комиссий приступят к этой работе в пятницу. И в воскресенье к ним присоединятся еще 3 избирательных участка, которые мы сформировали в местах временного пребывания избирателей . Это больница наша, Красный крест, областная клиническая больница во Владимире и областная клиническая больница в городе Коврове.