Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Петушинском районе.

Как сообщает Следственный Комитет по Владимирской области, инцидент случился 10 марта. В деревне Марково Петушинского района два приятеля выпивали и поссорились. Причиной стала ревность, ведь оба когда-то встречались с одной и той же женщиной.Тело пострадавшего нашли по сообщению подозреваемого. Ранее он уже был судим за преступление против собственности. Обвиняемый задержан, мера пресечения избирается. Против него возбуждено уголовное дело по факту убийства по неосторожности.