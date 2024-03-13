Во Владимирской области с 14 марта в большой прокат выходит военная драма «Позывной Пассажир» 10...

Во Владимирской области с 14 марта в большой прокат выходит военная драма «Позывной "Пассажир"»10 марта на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась премьера драмы «Позывной "Пассажир"». Производством картины занималась «Кинокомпания Альянс» при поддержке Фонда кино в партнерсте с телеканалом «Россия». А в широкий прокат (по всей России) 14 марта картину выпустит «Атмосфера кино».На мероприятии фильм представили продюсеры Максим Королёв и Ольга Журавлёва, автор сценария и режиссер - Илья Казанков, автор книги «Убийство городов» - Александр Проханов, а также актеры фильма: Антон Шагин, Сергей Горобченко, Виталий Кищенко, Алексей Шевченко, Надежда Маркина, Владимир Стеклов, Сослан Фидаров, Никита Тезин, Алексей Дмитриев, Люба Баханкова и другие.Действие фильма разворачивается в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь…"Этот фильм обо мне, этот фильм я выстрадал своим появлением на Донбассе в 2014 году. С одной стороны, это художественное произведение, а с другой стороны это оружие на поле боя", – говорит писатель, автор сценария Александр Проханов.Режиссер и сценарист фильма Илья Казанков признался, что самым важным было не отойти от замысла: «Для нас было очень важно перевести книгу в визуальные образы, на киноязык, не потеряв смысла. Замысел, который прослеживается в книге, остался и в фильме. Это был один из важных элементов в работе. Очень бы хотелось, чтобы картина под дых ударила, поразила. Она тяжелая».Александр Сладков, военный журналист так прокомментировал премьеру:- Первый фильм, который точно показал, что происходило, как зарождалась это все. Очень важный фильм сейчас. Всей стране он очень нужен. Люди должны понимать на образах, что происходит, как человек меняется. Не все так просто: фильм предстоит еще не раз «перечитать» в мыслях. Но по антуражу – абсолютно точно. По героям выписано на сто процентов. И актеры, я считаю, – просто великолепные!Фото, стоп-кадры: https://smotrim.ru/theme/12180