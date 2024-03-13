8,7 миллиардов рублей вложат в обновление коммунальной и энергетической инфраструктуры в 2024 году. С помощью этих денег в регионе будут решать проблемы водоснабжения, рассказал губернатор

8,7 миллиардов рублей вложат в обновление коммунальной и энергетической инфраструктуры в 2024 году. С помощью этих денег в регионе будут решать проблемы водоснабжения, рассказал губернатор Владимирской области в соцсетях. С 2019 года построено и реконструировано 32 объекта питьевого водоснабжения стоимостью 1,4 миллиардов рублей. Судя по всему, в этом году за за воду взялись более серьезно.