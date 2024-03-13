В регионе выявили первый случай гриппа В за 2024 год. Это говорит о том, что эпидемиологический сезон подходит к концу, объяснили в Роспотребнадзоре области. Таков результат многолетних

В регионе выявили первый случай гриппа В за 2024 год. Это говорит о том, что эпидемиологический сезон подходит к концу, объяснили в Роспотребнадзоре области. Таков результат многолетних наблюдений – если этот вирус обнаружен, значит скоро заболеваемость ОРВИ и гриппом пойдут на спад. К слову, количество заболевших жителей области на предыдущей неделе осталось практически таким же,