Во Владимирском Центре народного творчества представлен выставочный проект Территория...

Во Владимирском Центре народного творчества представлен выставочный проект "Территория соТворчества"В марте свои работы представляют камешковские мастера. Полюбуемся с Александрой Лебедиковой.Под звуки пастушьего рожка и мелодии народных песен в областном Центре народного творчества встречают гостей. Повод особенный - открытие выставки в рамках нового проекта "Территория соТворчества".Оксана Зорина, директор областного Центра народного творчества:- Весна приходит к нам вместе с прекрасными работами мастеров Камешковского района. Они пришли на смену Судогодскому району. Как мы и затевали, каждый месяц владимирцы и гости города смогут познакомиться с традиционной культурой одного из районов муниципальных образований Владимирской области.Свои изделия представили более пятнадцати умельцев разных возрастов. У каждого - свой неповторимый стиль и любимый материал. Лоскутные полотна, сотканные ковры, керамические статуэтки. И даже вот такие ватные куколки. Их рукодельница Ольга Власова делает на протяжении нескольких лет.Ольга Власова, рукодельница:- Ватные игрушки начинали делать в старину для того чтобы украшать елку. Поэтому мои игрушки в основном вешаются на елочку. Но, к сожалению, на этой выставке не представили игрушки, которые можно повесить - то есть только игрушечки на подставочках. В основном это мальчишки, девчонки румяные, смеющиеся.Но, пожалуй, самый узнаваемый образ, связанный с Камешковским районом - фигура рожечника. Именно здесь зародилось это древнее искусство, которое продолжает жить и сегодня. Во многом благодаря молодому поколению.Ване и Мише - двенадцать. На рожке они играют в местном народном ансамбле. Говорят дело это не из легких, но зато интересно. Кстати, одним рожком ребята не ограничиваются.Михаил Воронин, рожечник:- Это рожок, это свирель, а вот это жалейка.Иван Кравец:- Они отличаются строением и звуком. Один более мощный, а второй более "гармоничный".По словам зрителей, выставка удивляет своей самобытностью и разнообразием.Мария Родина, гостья выставки:- Вот казалось бы шитье. Перед этим вот было такое же шитье, такой же лоскут. Но техника, я так понимаю,она везде разная. И настолько талантливый человек, который это делает, просто вот душа от радости не знает куда деться.Насладиться работами камешковцев можно до 24 марта включительно. Ну, а вслед за ними творческую эстафету примет Гороховецкий район.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"