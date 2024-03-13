В мэрии рассказали об организации учебного процесса во время первых двух дней выборов. Так как в школах будут размещены избирательные участки, детям организуют культурно-оздоровительную

В мэрии рассказали об организации учебного процесса во время первых двух дней выборов. Так как в школах будут размещены избирательные участки, детям организуют культурно-оздоровительную программу вне учебного заведения. 15 и 16 марта занятия в школах проводиться не будут, заявили в мэрии. Вместо этого учителям предлагается провести “День здоровья” – это внеурочные занятия вне стен образовательных